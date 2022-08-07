Yalova Belediyesi’nin psikolog danışmanlık hizmeti devam ediyor

Yalova Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Psikolog Danışmanlık Hizmetleri devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Stadyum Caddesi’nde bulunan Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binasında psikolog danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0 226 811 50 00 (1616) numaralı randevu alıyor.

Psikolog Nazmiye Hilal Özbek Taş tarafından verilen seanslar 10.00 - 16.00 saatleri arasında kadın, erkek ve ergen bireylerin yanı sıra çocuklara da veriliyor. Depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak yaşayan Yalovalı vatandaşlar bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.