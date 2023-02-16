Yalova Belediyesi’nin ilk arama kurtarma ekibi geri döndü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Yalova Belediyesi’nin ilk Arama Kurtarma ekibi, Yalova’ya döndü.

6 şubatta yaşanan asrın felaketinin ardından Yalova’dan bölgeye giden Yalova Belediyesi’nin ilk arama kurtarma ekibi, şehre dönüşünün ardından Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile bir araya geldi. Kahraman ekiple bir araya gelerek kucaklaşan Tutuk, “İyi ki varsınız. Günlerdir çok az uyuyup çok çalıştınız. Sizleri alnınızdan öpüyorum. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza ulaşmak için canla başla çalışma yürüten sizleri kutluyorum. Allah razı olsun” dedi.

60 canı hayata bağladılar

6 Şubat sabahı Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından hemen harekete geçtiklerini söyleyen Tutuk, birçok birimdeki profesyonel personelden oluşan Yalova Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinin, hızla bölgeye intikal ettiğini belirtti. Ekibin canları pahasına Hatay ilinde arama kurtarma çalışması yaptığını söyleyen Tutuk, “Milletimizin tekrar başı sağ olsun. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemiz çok büyük bir deprem felaketi yaşadı. Depremin ilk anından itibaren milletimizle tek yürek olup oradaki vatandaşlarımıza ulaşma noktasında büyük çaba içerisine girdik. Tüm ekibimiz bir birine kenetlenmiş şekilde bölgede çalışma yürüttü. Onlar gerçek birer kahraman. Ekibimiz Yalova’dan bölgede çalışmalara katılan diğer ekip ve gönüllülerle çalışma yürüterek yaklaşık 60 kişiyi enkazdan sağ çıkarttı” diye konuştu.

Diğer ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Tutuk, Yalova Belediyesi İtfaiye Personeli ile vinç operatörleri ve şoförlerden oluşan ekiplerin deprem bölgesinde halen etkin çalışma yürüttüğünü bildirdi. Tutuk, “Yaralarımızı hep birlikte sarmak ve acılarımızı paylaşmak üzere diğer ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor” dedi.