Yalova Belediyesi’nin ilaçlama çalışmaları yaz kış devam ediyor

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bulunan ekipler ilaçlama çalışmalarına köşe bucak devam ediyor.

Şehir genelinde toplam 14 mahallede belirlenen program çerçevesinde ilaçlama çalışmalarını sürdüren Yalova Belediyesi ilaçlama ekipleri, vatandaşlar tarafından Yalova Belediyesi 153 ihbar hattına gelen talepleri de değerlendirerek çözüme kavuşturuyor.

Yapılan ilaçlama programı hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri, “Havaların ısınmasıyla birlikte karasinek, sivrisinek ve haşere gibi vektörlerin önüne geçmek için önlemlerimizi şimdiden alıyoruz. Özellikle su birikintisi olan alanlar, bodrum katlarında biriken sular, çiçek dipleri, kanalizasyon hatları gibi yerler larva ve uçkunların üreme alanları olduğundan dolayı bu yerlerin ilaçlamasını gerçekleştirmekteyiz. Yaz aylarında vatandaşlarımızın karasinek ve sivrisinek problemi yaşamamaları açısından bu uygulamamızı yıl boyunca sürdürüyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından belediyemizin 153 ihbar hattına gelen talepleri değerlendirerek bodrum katlarındaki su birikintilerinin de ilaçlamalarını yapmaktayız” açıklamasında bulundu.