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Yalova Belediyesi’nin drama kurs kayıtları başladı

Yalova Belediyesi’nin kendi bünyesinde oluşturduğu drama kursu için kayıtlar başladı.

YALOVA 13.10.2022, 15:20 13.10.2022, 15:29
Yalova Belediyesi’nin drama kurs kayıtları başladı

İlk kez geçtiğimiz sene yapılan ve tiyatro sanatına ilgi duyan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Yaratıcı Drama Kursu’nun yeni dönemi için kayıtlar başladı. Bu sene 2 grup olarak düzenlenecek kursta 1. grup 5-9, 2. grup ise 10-15 yaş aralığında olacak.

Yalova Belediyesi Sabahattin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda yapılan kayıtlar için son günün 23 Ekim Pazar gününe olduğu açıklandı. Yalova Belediyesi’nden yapılan açıklamada 0226-813 50 90 numaralı telefondan konuyla ilgili bilginin alınabileceği kaydedildi.

#yalova beldiyesi
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