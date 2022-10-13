Yalova Belediyesi’nin drama kurs kayıtları başladı

İlk kez geçtiğimiz sene yapılan ve tiyatro sanatına ilgi duyan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Yaratıcı Drama Kursu’nun yeni dönemi için kayıtlar başladı. Bu sene 2 grup olarak düzenlenecek kursta 1. grup 5-9, 2. grup ise 10-15 yaş aralığında olacak.

Yalova Belediyesi Sabahattin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda yapılan kayıtlar için son günün 23 Ekim Pazar gününe olduğu açıklandı. Yalova Belediyesi’nden yapılan açıklamada 0226-813 50 90 numaralı telefondan konuyla ilgili bilginin alınabileceği kaydedildi.