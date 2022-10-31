Yalova Belediyesi’nin çalışmalarını birlikte incelediler

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İl Başkanı Muğlim Bağatar ile belediyenin saha çalışmalarını inceledi.

Yalova Belediyesi ilk olarak esnaf ziyareti yapan heyet, vatandaşlara hayırlı işler, bol kazançlar temennisinde bulundu. Ardından Mustafakemalpaşa Mahallesi, Postacı Sokak’ta yapımı devam eden park ve çok amaçlı saha çalışmaları ve Gaziosmanpaşa Mahallesi Kazım Patıl Caddesi’nde süren tretuvar çalışmalarını inceledi.