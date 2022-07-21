Yalova Belediyesi’nin açık hava etkinlikleri devam ediyor

Yalova Belediyesi tarafından TİGEM Tatil Park Tesisleri 1. Kapıda çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor.

23 Temmuz cumartesi günü gerçekleştirilecek olan etkinlikler, 14.00’de başlayıp 18.00 itibariyle sona erecek. Toplam 4 saat sürecek etkinliklerde çocuklar şişme oyun parkurları, kostümlü animatörler, yüz boyama ve birçok faaliyetle gönüllerince eğlenecek. Katılan her çocuğa Yalova Belediyesi tarafından ikramlar verilecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklere kayıt yapılmadan girilebilecek.