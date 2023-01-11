Yalova Belediyesi’nin 2022’deki kadın ve aile hizmetleri anlatıldı

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2022 yılı içinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un göreve geldiği günden bugüne kadar Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde hizmetlerin katlanarak devam ettiği bildirildi. 1 yıllık süreçte, YASMEK kurslarına 464 kişi katıldı. Toplam 2 bin 540 hasta nakil hizmeti gerçekleştirildi. 65 yaş üstü vatandaşlara yapılan ziyaret sayısı 4 bin 480, doğum günü ziyaretleri 3 bin 932 ve telefon görüşmeleri ise 2 bin 871 kişi olarak açıklandı. Bunu takiben engelli ziyaretleri 528, telefon görüşmeleri 734 ve tekerlekli sandalye yardımı 23 kişi olarak bildirildi. 2. el eşya dağıtımında toplam 56 ev eşyası, ihtiyaç sahipleri ile buluştu. Bebek ziyaretlerinde toplam bin 39 yeni doğan bebek ziyaret edilerek hediyeleri verilirken 47 aile bebek bezi yardımı aldı. Hasta, yaşlı ve engellilere yönelik yapılan berber ve kuaför hizmetinden toplam bin 31 kişi yararlandı. Ambulans hizmetinden 284, engelli aracı hizmetinden 268, psikolojik destekten 528 vatandaş faydalandı. Sıcak yemek hizmetinden 4 bin 123, erzak yardımından 4 bin 604, PKU erzak yardımından ise 128 vatandaşa yardım yapıldı. Kırtasiye yardımları 254 aile olarak açıklandı.

Yalova Belediyesi’nin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürdüğü sosyal kültürel gezilerden bin 161 kişi yararlanırken müdürlük binası içerisinde hizmet veren spor salonunda bin 445 kadın, yoga ve pilates sporundan faydalandı.