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Yalova Belediyesi’ne sahil temizliği için yeni araçlar alındı
Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sahil temizliğinde kullanılmak üzere yeni araçlar alındı.
YALOVA 21.07.2022, 12:08
Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sahil temizliğinde kullanılmak üzere yeni araçlar alındı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan 1 sıfır traktör, kumsal temizleme ve yine kumsal temizlemede kullanılacak olan tırmığı ilk test eden Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk oldu.
Akasya Plajı’nda gerçekleşen tanıtımda yeni araç ve gereçler hakkında bilgi veren Tutuk, “Belediyemize yeni bir traktör kazandırdık. Bu traktörümüzün arka kısmına monte edilen kumsal temizleme ve tırmık gereçleriyle sahillerimiz daha temiz bir görüntüye kavuşacak. Plajlarımızı belediyemiz olarak güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.