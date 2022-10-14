Yalova Belediyesi’ne “Genç Belediye” ödülü

Yalova Belediyesi, Tam Bana Göre Festivali’nde Genç EVİM (Etkileşimli Vatandaş İletişim Merkezi) projesi ile “Genç Belediye” ödülüne layık görüldü.

Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen festivalde stant açarak katılan Yalova Belediyesi, büyük ilgi gören etkinlikte şehrin tanıtımını gerçekleştirdi. Festivalde proje yarışmalarında dereceye giren belediyelere de ödülleri takdim edildi.

Yalova Belediyesi Türkiye genelindeki binlerce belediyenin başvuru gerçekleştirdiği proje yarışmasına “Teknoloji, Girişim, Robotik ve Yazılım Faaliyetleri” kategorisinde katıldı. Yalova Belediyesi’nin Genç EVİM projesi jüri tarafından “Genç Belediye” ödülüne layık görüldü.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adına AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin elinden aldı.

Proje ile gençlerin seslerine kulak verildi.

Ödül sonrası konuşan Başkan Vekili Tutuk, EVİM Projesiyle uygulamaya aldıkları yeni yönetim modelinin en önemli paydaşlarından birinin gençler olduğunu söyledi. Tutuk, gençlerin kentle ilgili alınan kararlarda söz sahibi olarak aktif rol almalarını adına projeyi hayata geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Genç nesle dokunarak onlara hem güven aşıladık hem yaşadıkları şehirde söz sahibi olmalarını istedik. ‘EVİM’ projesinde kullandığımız CRM sistemi ile 25 farklı iletişim kanalları arasında yer alan ve gençlerin popüler olarak kullandığı iletişim kanalları (İnstagram, Twitter, Facebook, WhatsApp vs.) üzerinden onların seslerine kulak verdik. Taleplerinin sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınmasını ve kurumsal hafızanın oluşturulmasını sağladık. Bizlere bu ödülü layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz. İnanarak, çalışarak ve azimle 2023 hedeflerimize adım adım ilerleyeceğiz”