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Yalova Belediyesi’nden vatandaşlara bez çanta
Yalova Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü nedeniyle kapalı pazaryerinde bez çanta dağıtımı gerçekleştirildi.
YALOVA 06.06.2022, 12:51
Yalova Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü nedeniyle kapalı pazaryerinde bez çanta dağıtımı gerçekleştirildi.
Yalova Belediyesi’nin “Geri Dönüşüme Yüzde 100 Destek” sloganıyla gerçekleştirdiği etkinlikte pazaryerinde bez çanta dağıtımı yapıldı. Vatandaşlara binin üzerinde bez çanta verildi.
Pazaryeri girişinde kurulan stantta Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, alışverişe gelen vatandaşlara hazırlanan bez çantaları hediye ederek farkındalık oluşturdu.