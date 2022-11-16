Yalova Belediyesi’nden Sezai Karakoç’u anma programı

Yalova Belediyesi, 2022-2023 “Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu” 18 Kasım Cuma günü şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç’u anma programıyla devam edecek.

Geçtiğimiz yıl 2021 yılının 16 Kasım tarihinde vefat eden Sezai Karakoç’u anma programı Televizyon programcısı ve aynı zamanda şair olan Serdar Tuncer’in sunumuyla gerçekleştirilecek. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde (RDKM) saat 19.00’da başlayacak.