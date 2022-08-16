Yalova Belediyesinden sahillerde yosun temizliği

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Akasya Plajı’nda yosunla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un talimatıyla yeniden düzenlenen Akasya Plajı’nda günün erken saatlerinde mesaiye başlayan ekipler, yeni envantere eklenen sahil temizlik traktörü ve tırmık yardımı ile çalışmalarına hız verdi. Hava sıcaklığının artması, iklim değişikliği ve deniz otobüslerinin getirdiği dalgalardan dolayı kıyıya vuran yosunlar, belediye ekipleri tarafından günlük olarak temizleniyor.

Ayrıca, Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi tarafından bakım ve onarım işlemleri tamamlanan Haysiyet Anıtı da önümüzdeki günlerde yerine eklenecek. Ekipler, anıtın yer aldığı Gazipaşa Caddesi Suwon Parkı’ndaki peyzaj çalışmalarına da hız verdi.