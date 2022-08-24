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Yalova Belediyesi’nden sağanak yağış tedbiri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yerel yağış uyarısından sonra harekete geçen Yalova Belediyesi ekipleri, şehir genelinde çalışma yaptı.
YALOVA 24.08.2022, 18:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yerel yağış uyarısından sonra harekete geçen Yalova Belediyesi ekipleri, şehir genelinde çalışma yaptı.
Yalova Belediyesi, il merkezinde şiddetli yağışlara karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. Yaşanabilecek su baskınlarına karşı yağmur suyunun rögarlara hızlı bir şekilde akışını sağlayan mazgallar, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün oluşturduğu ekipler tarafından temizlendi. Ekipler son olarak tüm ana arterlerdeki su giderlerini sağlayan mazgallarda temizlik çalışması yaptı. Titizlikle yürütülen çalışmalarda tıkanan mazgallar temizlenerek, yağışa hazır hale getirildi.
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