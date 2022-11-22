Yalova Belediyesi’nden öğrencilere çorba ikramı

Yalova Belediyesi tarafından sınav haftası boyunca üniversite öğrencilerine çorba ikramında bulunuluyor.

Yalova Üniversitesi ile işbirliği yapan Yalova Belediyesi sınav haftasında güne erken saatlerde başlayan öğrenciler için sıcak çorba dağıtımına başladı. Sabah saatleri içinde dağıtılan çorbalar hem öğrencilerin yüzünü güldürdü hem de içini ısıttı. Çorba ikramının sınav haftası boyunca öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla dağıtılmaya devam devam edecek.