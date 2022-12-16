Yalova Belediyesi’nden larva noktalarına ilaçlama

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Vektörle Mücadele Birimi tarafından yılın her dönemi sürdürülen ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler bu çerçevede bodrumlarda, bahçelerde ve havuzlarda biriktirilen ağızları açık olan suları ilaçlıyorlar. Larva odaklarının ilaçlanmasının sivrisineksiz bir yaz geçirmenin en önemli olduğunu belirten Yalova Belediyesi yetkileri, “Yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan sivrisinek ve karasinek için çalışmalarımız yılın her dönemi sürüyor. Sinek problemini en aza indirgemek adına yaptığımız çalışmada vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ağzı açık su dolu pet şişelerin kapaklarının kapatılması sivrisineğin yumurta yapmamasını sağlayacak. Bodrum katlarında biriken suların ilaçlanması veya çekilmesi yine havuz içlerinde yer alan suların düzenli bir şekilde ilaçlanması sivrisineksiz bir yaz geçirmenin püf noktası. Larva odaklarını tespit eden vatandaşlarımızın bize 153 ALO EVİM Merkezi’nden ulaşmalarını rica ediyoruz” dedi.

Ekipler, larva döneminin bitmesinin ardından genel ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.