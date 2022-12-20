Yalova Belediyesi’nden hastalara ‘geçmiş olsun’ paketi

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastalara ‘Geçmiş Olsun Paketi’ dağıtıyor.

Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un ‘geçmiş olsun’ temennilerini hastalara ve refakatçilere ileten belediye ekipleri, içinde kolonya, ıslak mendil, sukulent bitkisi bulunan paketleri dağıttı. Hazırlanan ‘geçmiş olsun paketlerinin her hafta periyodik olarak dağıtıldığı bildirildi.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, hastanede tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Sosyal belediyecilik hizmet anlayışımızla, her şartta vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm vatandaşlarıma acil şifalar diliyorum. Bu çalışmalar vatandaşlarımızın takdirini topluyor. Yalova Belediyesi olarak hemşerilerimizle birlik, beraberlik ve dayanışmanın en üst seviyede olduğu bir dönemdeyiz” diye konuştu.

Öte yandan hastane ortamında hatırlandıkları için çok memnun olan hastalar ve hasta yakınları, böyle bir ziyaret ve hediyenin kendilerine moral verdiğini ifade ederek, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’a ve Yalova Belediyesi ekibine teşekkür etti.