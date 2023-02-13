Yalova Belediyesi’nden depremzedelere “sosyal market” hizmeti

Yalova Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen büyük deprem sonrası ilimizde misafir olan depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek üzere sosyal marketi hizmete açtı.

Bahçelievler Mahallesi Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün arka kısmında bulunan Yalova Belediyesi Masa Tenisi Salonu, Tutuk’un talimatlarıyla sosyal markete dönüştürüldü. Gerek Yalova Belediyesi’nce gerekse de duyarlı ve hayırsever vatandaşların destekleriyle temin edilen ürünlerin yer aldığı sosyal market, Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri ile Kızılay Gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından koordine ediliyor. Yalova Valiliği’nce sosyal markete yönlendirilen depremzedeler tüm ihtiyaçlarını tek merkezden karşılayabiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Depremzede vatandaşlarımız, ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Yapılan yönlendirme sonrası Yalova’mızda misafir edeceğimiz vatandaşlarımız Yalova Belediyesi Sosyal Market’e yönlendiriliyor. Ekiplerimiz, buradan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Şehrimizde misafir edeceğimiz deprem mağduru vatandaşlarımız için hemşerilerimizin desteği bizim için çok önem arz ediyor. Hemşerilerimizin getirecekleri kullanılmamış sıfır ürünler ile marketimiz büyüyecek ve birçok aileye burada hep birlikte destek olacağız” ifadesini kullandı.

Depremden etkilenen vatandaşlarla da bir araya gelen Tutuk, “Bizler bu acıyı biliyoruz. Daha önce bu acıyı biz yaşadık. Sizleri en iyi biz anlarız. Devlet-millet olarak yanınızdayız. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacağız” dedi.