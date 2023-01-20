Yalova Belediyesi’nden aile içi iletişim semineri

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen seminerler çerçevesinde aile içi iletişim konulu eğitim verildi.

İsmetpaşa Mahallesi Yalova Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (YASMEK) hizmet binasında verilen seminerde katılımcılara Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri’nde görevli Klinik Psikolog Hilal Özbek Taş ve İletişim Eğitmeni Işılay Şelimen tarafından ‘Aile İçi İletişim’ konulu seminer verdi.

YASMEK kursiyerleri ve mahalle sakinlerinin katılım gösterdiği seminerde iletişim ile ilgili temel başlıklar ele alınarak, iletişim türleri, etkili iletişim teknikleri, iletişimi etkileyen faktörlerle ilgili ayrıntılı bilgiler verildi. Seminerde katılımcılar tarafından Özmen ve Şelimen’e merak ettikleri konular hakkında sorular sorarak bilgiler aldı.