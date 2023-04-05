Yalova Belediyesi’nde yeni memurlar yemin etti

Yalova Belediyesi’nde sözleşmeli görev yapan memurların devlet memurluğuna ataması onaylandı. Bu çerçevede 31 personel için yemin töreni düzenlendi.

Yalova Belediyesi’nde sözleşmeli memur olarak görev yaparken devlet memurluğuna atanan memurlar için yemin töreni düzenlendi. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli statüde görev yapmakta olan ve ‘7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3’üncü Maddesi’ne istinaden memuriyet kadrolarına geçirilen personeller için yemin töreni yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Başkan Yardımcıları Naim Ardıç ile Volkan Dadaloğlu, Yazı İşleri Müdürü Gülden Atik ile memur olmaya hak kazanan personel katıldı.

Memur olan tüm çalışanlara hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Mustafa Tutuk, “Devlet memuru olmak bu ülkede bir şeref, bir onurdur. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdiye kadar yaptığınız başarılı çalışmalarınızı memur olduktan sonra da devam ettireceğinizden kuşkum yok. Yalova’mız için çok güzel çalışmalar yapacağız. Devlet memuru olan tüm personelimize hayırlı olsun” dedi.

Törende masaların üzerine örtülen Türk bayraklarına ellerini koyan personele yeminini Başkan Yardımcısı Naim Ardıç ettirdi. Yalova Belediyesi’ne bağlı birimlerde çalışan 31 personel, 657 sayılı Devlet Memurları kanunun ilgili maddesine göre Türk Bayrağı üzerine yemin ederek, devlet memurluğu görevine başladı. Yemin töreninin ardından Başkan Tutuk, memur olan personeli tebrik etti.