banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
Fenerbahçe, Henrique’yi kiraladı
Fenerbahçe, Henrique’yi kiraladı

Yalova Belediyesi’nde sokak hayvanlarına aşı ve parazit ilacı uygulaması

Yalova Belediyesi, sokak hayvanları için yaz ayı başında uygulanan kuduz aşısı ve paraziter ilaç uygulamalarının düzenli kontrollerini yapıyor.

YALOVA 30.07.2022, 10:41
Yalova Belediyesi’nde sokak hayvanlarına aşı ve parazit ilacı uygulaması

Yalova Belediyesi, sokak hayvanları için yaz ayı başında uygulanan kuduz aşısı ve paraziter ilaç uygulamalarının düzenli kontrollerini yapıyor.

Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan köpeklere paraz ilaç uygulamaları Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi tarafından köpeklere yapıldı. İç ve dış parazitlere karşı ekiplerin gerekli tüm tedbirleri aldığı kaydedildi. Düzenli yapılan uygulama sayesinde vatandaşlar köpeklerden insanlara bulaşabilecek (zoonoz) parazit ve parazit kaynaklı hastalıklara karşı korunuyor.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu