Yalova Belediyesi şirketinin promosyon ihalesi iptal edildi

Yalova Belediyesi şirketi Personel A.Ş ile bir banka arasında 744 personeli ilgilendiren maaş promosyon sözleşmesi ödenecek ücrette tatmin edici artış yapılmaması nedeniyle iptal edildi.

Personellere ödenen promosyon ücretlerinin arttırılması amacıyla çalışma başlatan Yalova Belediyesi, 744 personelin yer aldığı Personel AŞ ile bir banka arasında imzalanan sözleşmeyi feshetme kararı aldı. 17 ay önce 3 yıllık imzalanan sözleşmenin güncellenmesi amacıyla banka ile yürütülen görüşmelerden istenen netice alınamaması üzerine sözleşme feshedildi. Yeni ihale 18 Ekim Salı günü saat 11.00’de Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak.

“Personelimizin her zaman yanındayız”

Konuyla ilgili bir süredir detaylı bir çalışma yürüttüklerini belirten Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, şöyle konuştu:

“Ekonomik koşulların değişmesi nedeniyle banka ile rakamın güncellenmesi için görüşmeler yaptık. Ancak bizleri tatmin eden bir rakam ortaya çıkmadı. Sözleşmenin bitimine 19 ay olmasına rağmen personelimizin yararına olacak şekilde sözleşmeyi fesih etme kararı aldık. 18 Ekim Salı günü için tüm bankalara davette bulunduk. 3 yıllık, Personel AŞ bünyesinde yer alan 744 personelimizi kapsayan yeni bir maaş sözleşmesi için ihale gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki personellerimizi mutlu edecek yeni bir promosyon anlaşması imzalayacağız. Kadrolu personellerimiz ve memurlarımız içinde görüşmelerimiz devam ediyor. Personellerimizin refahı ve iyiliğine olan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”