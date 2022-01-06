Yalova Belediyesi, filosuna kanal açma aracı ekledi

Yalova Belediyesi’nin araç filosuna eklenen kanal açma aracı törenle hizmete girdi.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nde kullanılacak aracın hizmete başlama kurdelesini Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay, Yabeltaş A.Ş-Yalova A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Özel, Yalova Belediyesi Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Alpan Solmaz kesti. Tutuk, göreve geldikleri günden bu yana araç filolarını genişletmeye devam ettiklerini dile getirerek, “Her geçen gün büyüyen ve gelişen şehrimiz için hizmet kalitemizi artırmak adına 1 adet kanal açma aracımızı daha envanterimize ekledik. Yalova’mıza hayırlı olsun” dedi.