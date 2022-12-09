Yalova Belediyesi engelli vatandaşlara desteklerini sürdürüyor

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekler aralıksız devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tespitleri yapılan ve mahalle muhtarlarına başvuran engelli vatandaşlara, hasta yatağı, tekerlekli sandalye, değnek ve hasta bezi desteği veriliyor. Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada engelli yaşamı destekleyecek çalışmalara önem verildiği belirtilerek, “Tüm proje ve hizmetlerimizle engelleri kaldırıyoruz, engel olmuyoruz. Engelli destek masamıza başvuran engelli birey ve yakınlarına ev ziyaretlerinde bulunarak belediyemizin hizmetlerinden yararlanma fırsatı sunarak desteğimizi veriyoruz. Bununla birlikte diğer kamu, kurum ve kuruluşlarının sunmuş olduğu hizmetler hakkında bilgiler veriyoruz” ifadesi kullanıldı.

Sosyal yardım desteklerimiz devam ediyor

Şehir merkezi ikamet eden ihtiyaç sahibi her engelli bireye ulaşıldığına vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yalova merkez sınırları içerisinde ikamet edip, sosyoekonomik yetersizlikten dolayı korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyaç duyan engelli bireylere akülü tekerlekli sandalye, akü, manüel tekerlekli sandalye, hasta yatağı, yetişkin hasta bezi, koltuk değneği vermekteyiz. Bu yapmış olduğumuz çalışmaların yanında fenilketonüri hastaları için gıda kolisi desteği veriyoruz.”