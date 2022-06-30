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Yalova Belediyesi ekipleri Kastamonu’ya destek için gitti

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası Yalova Belediyesi ekipleri bölgeye destek veriyor.

YALOVA 30.06.2022, 18:21
Yalova Belediyesi ekipleri Kastamonu’ya destek için gitti

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası Yalova Belediyesi ekipleri bölgeye destek veriyor.

Yalova AFAD Yerel Destek ekiplerinin destekçisi olan Yalova Belediyesi, Kastamonu’nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü yola çıkan ekipler, aşırı yağıştan dolayı en büyük hasarın meydan geldiği Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde esnaf ve vatandaşların yaralarını sarmasına yardımcı oluyor.

Yalova Belediyesi ekipleri, Bozkurt ilçesinde kurulan koordinasyon merkezinin yönlendirmesiyle ihtiyaç duyulan bölgelerde mağdur olan esnaf ve vatandaşların hasar gören dükkan ile evlerinin temizliklerini gerçekleştiriyor.

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