Yalova Belediyesi deprem bölgesine desteğini sürdürüyor

Yalova Belediyesi 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremleri depremler sonrası bölgeye desteklerini aralıksız sürdürüyor.

Afet bölgeye giden ilk ekipler arasında yerini alan ve desteğini o günden buyana sürdüren Yalova Belediyesi, bölgeye 4. itfaiye ekibini yolladı. Şimdiye kadar 3 itfaiye ekibini depremden etkilenen illere gönderen Yalova Belediyesi, son olarak Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ekibi görevlendirdi.

Nurdağı ilçesinde kurulan Çadır Kentte bulunan ekipler, burada oluşabilecek yangın başta olmak üzere tüm olumsuzlukların önlenmesi için görev alacak.