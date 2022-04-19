Yalova Anadolu Lisesi’nin yeni binası için çalışmalar başladı

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, zemin etüt çalışmaları başlanan Yalova Anadolu Lisesi yeni binasının 2 içinde temelinin atılacağını müjdeledi.

Bağatar ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, zemin etüt çalışmaları başlayan lise inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bağatar, 2 ay içinde binanın yapılmasının hedeflendiğini belirterek, “Yalova’mız için tarihi değer taşıyan bu önemli okulumuzun bir an önce inşaatına başlanarak en kısa sürede tamamlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Tüm gelişmeleri milletvekilleriyle takip ettiklerini belirten Bağatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Milli Eğitim Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde okulumuzun bir an önce inşa edilebilmesi için gerekli ödeneği tahsis ettik ve 38 milyon TL tutarında yatırım miktarı onayladı. Alanda zemin etüt çalışmaları başlatılmış bulunmakta ve birkaç hafta sonra inşaat yapımı için ihale süreci tamamlanacak. İhalenin yapılmasından sonra en kısa sürede okulumuzun yapımına başlayacağız.”