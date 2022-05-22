Yalova Altınova’da Zakkum rüzgarı

Altınova Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Festivali’nde sahne alan Zakkum gençlere unutamayacakları bir gecede yaşattı.

Osmangazi Köprünün bir ayağının bulunduğu Hersek Sahili’nde gerçekleşen festivalin ikinci gününde

gündüz plaj voleybol turnuvası akşam ise konser etkinliği gerçekleştirildi. Festivalde ikinci gününde sahne alan Zakkum, birbirinden güzel şarkılarını bu kez Altınovalılar için seslendirdi. Konseri izlemeye Altınovalıların yanı sıra çevre ilçe ve illerden konuklar da akın etti.

Doğa Pasaportu verdi

Konserde Zakkum grubuna doğa pasaportu veren Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, doğaya ve hayvanlara yönelik başlatılan çalışmanın önemini anlattı. Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk Doğa Pasaportunu alan grup üyeleri böyle bir uygulama başlatmasından dolayı Başkan Oral ve ekibini kutladı.

Festival alanında bulunan ve ilçedeki kadınların işlettiği Altınova Belediyesi Yöresel ve Doğal Ürünler Satış Çarşısı, vatandaşların ilgi odağı oldu. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Bakan Oral çarşıyı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.