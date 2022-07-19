banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’da
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’da
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

YAFEM rüzgarı Çiftlikköy’de esti

Yalova Folklor Eğitim Merkezi’nin (YAFEM) bu yıl 25’incisini düzenlediği Türk Boyları Kültür Şöleni çerçevesinde halk oyunu ekipleri Çiftlikköy ilçesinde gösteriler sahneledi.

YALOVA 19.07.2022, 16:41 19.07.2022, 16:49
YAFEM rüzgarı Çiftlikköy’de esti

Yalova Folklor Eğitim Merkezi’nin (YAFEM) bu yıl 25’incisini düzenlediği Türk Boyları Kültür Şöleni çerçevesinde halk oyunu ekipleri Çiftlikköy ilçesinde gösteriler sahneledi.

Mokamp’ta gerçekleşen etkinliği Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın yanı sıra çok sayıda Çiftlikköylü takip etti. Başkan Silpagar, Türk Boylarını Çiftlikköy’de ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “YAFEM Türk Dünyası Kültür Festivaline katılan ekiplerden 12’sinin Mokamp’ta sahnelediği gösterileri büyük bir keyifle izledik, Kırgızlardan, Irak Türkmenlerine, Kosova’dan Balkarya’da Türk Dünyası ekipleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Silpagar da gösteriler sırasında Abdurrahim Karakoç’un ‘İncitme’ adlı eserini canlı olarak seslendirdi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu