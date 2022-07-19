YAFEM rüzgarı Çiftlikköy’de esti

Yalova Folklor Eğitim Merkezi’nin (YAFEM) bu yıl 25’incisini düzenlediği Türk Boyları Kültür Şöleni çerçevesinde halk oyunu ekipleri Çiftlikköy ilçesinde gösteriler sahneledi.

Mokamp’ta gerçekleşen etkinliği Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın yanı sıra çok sayıda Çiftlikköylü takip etti. Başkan Silpagar, Türk Boylarını Çiftlikköy’de ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “YAFEM Türk Dünyası Kültür Festivaline katılan ekiplerden 12’sinin Mokamp’ta sahnelediği gösterileri büyük bir keyifle izledik, Kırgızlardan, Irak Türkmenlerine, Kosova’dan Balkarya’da Türk Dünyası ekipleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Silpagar da gösteriler sırasında Abdurrahim Karakoç’un ‘İncitme’ adlı eserini canlı olarak seslendirdi.