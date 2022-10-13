Vali Muammer Erol Esenköy’de incelemeler bulundu

Yalova Valisi Muammer Erol, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Vali Erol’a, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Koçak, Esenköy Karakol Komutanı Gürkan Demir ve birim müdürleri eşlik etti. İlk olarak Esenköy Belediyesi’nde Başkan Mehmet Temel ile bir araya gelen Erol, ardından yeni belediye hizmet binasının yapılacağı alana giderek projeyle ilgili bilgi aldı. Erol arından beldedeki havyanseverler tarafından yapılan ve Sevgi Evi adı verilen sokak hayvanları barınağında incelemeler gerçekleştirdi.

Erol, Esenköy Gençlik ve Spor Merkezi’ni de ziyaret etti. Erol, Kanlı Çayır mevkiinde bulunan yeni mesire ve piknik alanını da gezerek incelemelerini tamamladı.