Vali Erol’dan şehit ailelerine ziyaret

Yalova Valisi Muammer Erol, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehit ailelerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Erol’a, Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Yalova Şube Başkanı Özcan İla eşlik etti. Şehit eşleri Müzeyyen Şeker ve Sevgi Gören’i ziyaret eden Erol, burada ailelerin hal ve hatırını sordu.

Aileler nazik ziyaretlerinden dolayı Erol’a teşekkürlerini sundu.