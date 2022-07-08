Vali Erol bayram denetimlerine katıldı

Yalova Valisi Muammer Erol, emniyet ve jandarmanın bayram denetimlerine katıldı.

Vali Erol, denetimlerde sürücülere emniyet kemeri uyarısında bulurken araçlardaki çocuklara da hediyeler verdi. Yalova-Bursa kara yolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasında gerçekleştirilen denetime İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve Yalova Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar da katıldı. Denetimler hakkında bilgi veren Emniyet Müdürü Topaloğlu, “Yalova’nın tüm şehir girişlerinde denetim noktaları oluşturduk. Amacımız vatandaşların kazasız belasız tatillerini geçirmelerini sağlamak. Her hangi bir kaza yaşamadan da alınan tedbirlerle bayramı geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Albay Bakçepınar ise, “Bayram nedeniyle yollarda yoğunluk oluşması nedeniyle alınan trafik önlemlerini denetleniyor. Yalova ili sınırları içerisindeki tüm otoyol, otoban ve şehirlerarası yollarında önlemlerimizi 24 saat esasına göre planladık” diye konuştu.