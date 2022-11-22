Tutuk’tan KKTC çıkarması

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) üst düzeyde bir dizi temaslarda bulundu.

Yalova’nın kardeş şehri Girne Belediyesi’nin daveti üzerine KKTC’ye giden Başkan Vekili Tutuk’a, eşi Gökşen Şahin Tutuk, Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay, Özel Kalem Müdürü Cem Sezgin ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Candan Yılmaz eşlik etti. Tutuk ve beraberindeki heyet Kıbrıs’ta ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı konutunda ziyaret etti. Tutuk, Cumhurbaşkanı Tatar’a misafirperverliği için teşekkür ederken geçtiğimiz aylarda belediye olarak Yalovalı Kıbrıs gazilerini Yavru Vatan’a gönderdiklerini hatırlatarak, “Sizinle o zaman bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve sizi Yalova’da ağırlamak istediğimizi belirtmiştim. Şimdi sizleri bu kadar yakın görmüşken bu davetimizi tekrar iletmek isterim” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar ise uygun bir tarihte Yalova’yı ziyaret etmek istediğini belirtti. Türkiye ile bir çok alanda işbirliklerinin olduğunu hatırlatan Tatar, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanıtılması yönündeki çalışmalarını izliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli bölgelerinde bulunan dost farklı kurum kuruluş, dernek ve özellikle belediyelerle ilişkilerimizi attırmaktayız. Bu da bizi güçlendirmekte” ifadesini kullandı.

Ziyarette Tutuk, Tatar’a porselen üzerine Yürüyen Köşk’ün resmedildiği bir tablo hediye etti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel’i ziyaret eden Başkan Vekili Tutuk, geçirmiş olduğu göz operasyonundan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Tutuk, Üstel’e İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi’nde hazırlanmış ve hat sanatıyla isminin yazılı olduğu ‘Yalova Kağıdı’nı hediye etti.

Yalovalı heyet üst düzey ziyaretlerin ardından kardeş şehir olan Girne Belediyesi’nde Başkan Nidai Güngördü ile bir araya geldi.

Yalova heyeti Kıbrıs’ta şehitlik ziyaretleri sırasında KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mezarına giderek dualar okundu. Heyet ayrıca 1974 Barış Harekatı’nda şehit olan Yalovalı Ömer Faydalı ile Zeki Alpsoley’in mezarını ziyaret etti. Heyet ayrıca Kıbrıs’taki müzeleri de gezdi.