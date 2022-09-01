Tutuk, “Yalova için kutsal bir görevi yerine getiriyorlar”

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 196. yıldönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Vekili Tutuk, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Vatandaşlarımızın huzuru için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Zabıta Teşkilatı, daha güzel bir Yalova için kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan belediye zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Zabıta Teşkilatımız, belediyelerimizin vitrini, halka açılan kapı, esnafımızın güveninin teminatıdır. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelimizin ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatının ‘Zabıta Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”