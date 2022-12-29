Tutuk sahadaki çalışmaları yerinde inceledi

Tutuk, kentte devam eden çalışmaları Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Bahaddin Erbay ve Volkan Dadaloğlu’nun yanı sıra ilgili birim müdürleri eşliğinde gezdi. Tutuk, yapılan hizmetler ile ilgili de tek tek bilgi aldı. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla çalışma yürüttüklerini ve bir Yalovalı olarak şehrin sorunlarını yakından bildiklerini söyleyen Tutuk, “Gönül Belediyeciliği ile hizmet üreten belediyemiz sayesinde Yalova’mızın yıllardır çözülemeyen sorunlarını tek tek çözüme kavuşturuyor, şehrimizi tarihin en büyük yatırımlarıyla buluşturuyoruz. Borç yükünden kurtardığımız belediyemiz, artık tarihin en büyük yatırımlarını yapar hale geldi. Bizler bu şehri biliyoruz, şehrimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çözümler üretiyoruz” dedi.

Safran Deresi ıslah çalışmaları tam gaz

Safran Deresi’ndeki çalışmaları inceleyen Tutuk, Safran Deresi’nde bin 200 metre çift taraf kargir duvarlı dere ıslah çalışması için ekiplerin seferber olduğunu belirterek, “200 metrelik imalat işlemi tamamlandı. Çalışmalarımız, Adnan Menderes Mahallemizde tamamladığımız 2. Etap Bisiklet ve Yürüyüş Yolumuzun güzergahı üzerinde devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile su taşkınlarını ortadan kaldırmış olacağız. Akabinde ise çevre düzenlemelerine ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

Kar Sokak’ta altyapı elden geçiyor

Bayraktepe Mahallesi Kar Sokak’ta doğal sebeplere bağlı olarak altyapıda oluşan sorunu ortadan kaldırdıklarını ifade eden Tutuk, “Kar Sokak’ta 400 metrelik alan içerisinde ekiplerimiz, bozulan altyapıyı onarmak ve daha iyi hale getirebilmek için çalışmalarına devam ediyor. 100 metrelik alanda ekiplerimiz, çalışmalarını tamamladı. Oluşabilecek aksaklıkların önüne geçti. Kısa sürede geri kalan çalışmaları da tamamlayarak sokağımızı, yeni kimliğine kavuşturacağız” dedi.

Dere Mahallesi’ne çok amaçlı spor sahası ve tretuvar çalışması

Şehrin her mahallesinde yapılan parkların, spor aletleri ve sahalarının yanında çok amaçlı spor sahaları (Basketbol, voleybol, futbol) da gençlerin kullanımına sunulmak üzere birer birer tamamlandığını anlatan Tutuk, “Millet caddesinde ise tretuvar çalışmalarında neredeyse sona gelindi. Devam eden tretuvar çalışmasında, bin 500 metrekare alanda ve 400 metre uzunluğunda kaldırım yenileme çalışmamız devam etmektedir” dedi.

Tutuk, yapımı devam eden çok amaçlı sahaların özellikle gençlerin uğrak noktası haline geleceğini belirterek, “İster voleybol, isterlerse basketbol oynayabilecekler. Çocuklarımızın sosyalleşmesi, kötü alışkanlıklardan kurtulması için parklarımızı, günümüz şartlarına göre yeniden dizayn ediyor ve düzenliyoruz. Yapımı çok yakında tamamlanacak olan sahamızın, şu anda tretuvar ve saha aydınlatma çalışmaları yapılıyor. Bunun gibi 4 lokasyonda daha saha yapım çalışmalarımız devam etmekte” dedi.

Millet Caddesi ile ilgili de bilgiler veren Tutuk “Dere Mahallemizin en işlek caddesini yeni kimliğine kavuşturmak için ekiplerimiz hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. 400 metre uzunluğundaki bin 500 metrekarelik alanda, zamana yenik düşen kaldırımlar yenileniyor. Tabiri caiz ise kilim gibi serilen yeni kaldırımlarımızla mahallemizin albenisi artacak” diye konuştu.

Mustafakemalpaşa Mahallesi’ne yeni halı saha

Yalova’da hizmet gitmeyen nokta kalmayacağını anlatan Tutuk, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak az. Onların mutluluğu bizlerin de mutluluğudur. Mustafakemalpaşa Mahallemizi her ziyaretimizde özellikle çocuklarımızın temel isteği haline gelen halı sahamızı da tamamlamak üzereyiz. Halı sahanın etrafına oturma alanları ve sosyal tesis yapılması içinde bin 700 metreküp taş istinat duvarının yapımı da tamamlandı. Saha zemininin teşkili için 3 bin metreküp toprak kazısı yapıldı. Bunun gibi 2 lokasyonda daha halı saha çalışmamız devam ediyor. Spor sahaları için çalışmalarımız tamamlandığında, ilimiz toplamda 4 adet çok amaçlı spor sahasına ve 3 adet halı sahaya kavuşmuş olacak” dedi.

Tutuk, 17 Ağustos Parkı’nda gençlerin talepleri üzerine Yalova Belediyesi tarafından Kay Kay Parkı yapıldığını sözlerine ekleyerek, “Açılışı bir törenle yapılacak olan park, gençlerin yeni buluşma noktası olacak” ifadesini kullandı.