Tutuk, “Millet Bahçesi, cazibe merkezi olacak”

Yapımı devam eden Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Millet Bahçesi, hemşerilerimiz için yeni bir cazibe merkezi olacak” dedi.

İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan 113 dönüm alanda Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor. Alana giden ve müteahhit firma yetkilileri ile görüşen Tutuk, Yalova’nın Türkiye’de bir benzeri olmayan ‘Millet Bahçesi’ne kavuşacağını söyledi. Millet Bahçesi’nde yapımı devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Tutuk, “Yalova’mızda kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracak olan Millet Bahçesi, kentin yeni buluşma noktası olacak. Burası yürüyüş yolları, bisiklet yolları, piknik alanları, yapay göleti ve etkinlik alanları ile Yalova’mızın yeni cazibe merkezi olacak” dedi.

Yer teslimi yılın ilk çeyreğinde

Firma yetkilileri tarafından gelinen aşama ile ilgili bilgilendirilen Tutuk, yüklenici firmadan Yalova Belediyesi’ne olan yer tesliminin 2023’ün başında yapılacağını bildirdi. Tutuk, “Proje içerisinde 12 bin 500 metrekare yaya yürüyüş yolları ile 1.100 metre bisiklet yolları var. Ayrıca içerisinde 1.951 adet ağaç, 111 bin adet çalı bulunacak. İçerisinde bölgemizde yetişen meyvelerden oluşacak meyve parselleri yer alacak. 10 bin metrekare civarında şenlik alanı da olacak. Millet Bahçesi’nin yer teslimi 2023’ün ilk çeyreğinde yapılacak” diye konuştu.

Kaba inşaatlar bitti

Millet Bahçesi’nin aynı zamanda farklı bir amaca daha hizmet edeceğini söyleyen Tutuk, Millet Bahçesi’nin büyük depremlerde ‘acil durum toplanma alanı’ olacağını da bildirdi. Tutuk, alanda depolar, eğitim alanı ve tuvaletlerle ilgili kaba inşaatların da tamamlandığını bildirdi.