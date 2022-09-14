Tutuk, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi için Ankara’daydı

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim Projesi’nin tanıtım toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan tanıtım toplantısında, 500 bin konut, 250 bin konutluk arsa ve 50 bin iş yeri yapılacağı açıklandı. Proje çerçevesinde Yalova’ya yapılacak 800 konutun 740’ı Kazımiye Mahallesi’ne 60’ı ise Altınova’ya yapılacak.

Başkan Vekili Tutuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşti. ‘İlk Evim İlk İş Yerim Projesi’yle yüzbinlerce vatandaşlarımız ev sahibi olacak. Yalova’mızda ise 800 konut yapılacak. Hemşehrilerim adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyor, sosyal konut projesinin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.