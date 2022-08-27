TÜGVA Seyyah İcathane Tırı Yalova’da ilgi gördü

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Seyyah İcathane Tırı, bir hafta kaldığı Yalova’da ortaokul ve lise öğrencileri tarafından ilgi gördü.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Seyyah İcathane Tırı çocuklar ve gençlere kapısını açtı. TÜGVA İl Ortaokul Koordinatörü Lütfü Lüleci, Türkiye genelinde 42 tane İcathanenin yanı sıra bir adet de Seyyah İcathabne’nin bulunduğunu ifade etti. Tır ile İcahathane olmayan illeri gidildiğini dile getiren Lüleci, “Bu tırımız şimdiye kadar Türkiye genelinde 4 bin 500 kilometre yol yaptı. Tüm icathanelerde bu yıl bin 700 öğrenci mezun oldu. Ortaokul ve lise öğrencileri özellikle burada ilk olarak kodlama, algoritma, temel elektronik, bilimsel çalışma gibi birçok çalışmayı yapabiliyorlar. Burada bunları deneyebiliyorlar da aynı zamanda. Bunları denemenin yanı sıra kendi projelerini de burada üretebiliyorlar. Teknofest’te ve birçok yarışmaya da burada ürettikleri projelerle, ekipmanlarla katılım sağlıyorlar. Dolayısıyla 42 ilin yanı sıra icathanesi olmayan, dezavantajlı, bu tür şeylere ulaşamayan kesimlere de tırımızla ulaşıyoruz. Bu hafta da Yalova’daydı icathanemiz. Pazar gününe kadar da burada kalacak” diye konuştu.

Seyyah İcathane’yi gezenlerin birçok deneyimi yaşadığını anlatan Lüleci, “İcathaneleri Gençlere gelecek konusunda fırsat vermek, umutlandırmak, onları geleceğe hazırlamak konusunda çalışan bir kurum olarak görüyoruz” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl Teknofest birincisinin TÜGVA icaathanelerinden çıktığını anlatan Lüleci, bu yıl da sualtı otonom araç konusunda çalışma yapıldığını ifade etti.

İcathanelerden ücretsiz yararlanıldığını sözlerine ekleyen Lüleci, mobil tırın diğer icraathaneler ile aynı içeriye sahip olduğunu anlattı.

Seyyah İcaathane’yi gezen Enes Berber, “Burada ilginç projeler gördüm. İlginç deneyler gördüm. Çok ilgimi çekti. Bu deneylerin bir kısmını önceden görmüştüm ama hiç bu deneyleri kendi yapma şansı bulamamıştım” dedi.

İcaathaneyi çok beğendiği anlatan Enes Uçak sabit olarak Yalova’da TÜGVA İcathanesi olmasını istediği ifade etti.

(ERH-