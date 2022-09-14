TOKİ, Altınova’ya 1. Etapta 60 konut üretecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini tanıttı. Cumhuriyet Tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi çerçevesinde Yalova Altınova’ya 1. Etapta 60 konut inşa edilecek.

Düşük gelirli vatandaşların büyük heyecanla beklediği ucuz konut projesinin ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Altınova’ya yapılacak 1. Etap 60 konutun başvuruları 14 Eylül 2022 Salı günü başlıyor.

Altınova’nın dünyanın en büyük konut hamlesinde yer almasının çok önemli olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “1. Etap 60 kontluk TOKİ Projemiz Hürriyet Mahallemizde gerçekleştirilecek. İlk Etap konut projemizde bize destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un şahsında Hükümetimize, TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut’a, AK Parti Yalova İl Başkanımız Sayın Muğlim Bağatar ve şahsında tüm teşkilatlarımıza, AK Parti MKYK üyesi Yalova Milletvekilimiz Sayın Ahmet Büyükgümüş’e, AK Parti Yalova Milletvekilimiz Sayın Meliha Akyol’a, AK Parti Altınova İlçe Başkanımız Sayın Hasan Zafer’e ilçe halkım adına teşekkür ederim” diye konuştu.