TODEV Vakfı aileleri Yalova’da "Bi Nefes" aldı

Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı’nın (TODEV), kuruluşunun 25. yılı çerçevesinde 50 otizmli çocuk ve anneleri için Yalova’da gezisi gerçekleştirdi.

Otizmli çocukların aileleri tarafından kurulan vakıf tarafından gerçekleştirilen etkinlik Yalova Belediyesi’nin desteğiyle yapıldı. Termal’de konaklayan çocuklar ve anneleri Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un davetlisi olarak Yürüyen Köşk’ü ziyaret etti. Burada Tutuk adına misafirleri ağırlayan Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, etkinlikle TODEV’in Yalova’da farkındalık oluşturduğunu söyledi. Yalova Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerine önem ve destek verdiğini söyleyen Şahin, “Etkinlik ailelere de ‘Bi Nefes’ aldırdı. Bu projenin tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılmasını önemli buluyor ve bu nedenle Yalova Belediyesi olarak bu tür etkinliklere tam destek veriyoruz” dedi.

TODEV Başkanı Arzu Gökçe tarafından Şahin’e ‘Teşekkür Plaketi’ takdim edildi. Özel çocuklar ve anneleriyle sohbet eden Şahin, “İnsan merkezli, hizmet odaklı, kaliteli, etkin ve verimli yani gönül belediyeciliği ile hareket ediyoruz. Bundan sonra da bu tür etkinliklere desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.