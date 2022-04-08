TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Uzun: “Tersane emekçilerinin haklarını savunacağız”

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Uzun, Yalova Şubesi ziyaretinde, yeni yönetim kurulu olarak tersanelerdeki tüm emekçilerin iş güvenliği ve işçi sağlığı ile özlük hakları konusunda çalışacaklarını ifade etti.

Geçtiğimiz 27 marta düzenlenen TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 48. Genel Kurulu’nda göreve gelen yeni yönetim kurulu Yalova Şubesi’ni ziyaret etti. Oda Başkanı Ahmet Uzun, çalışmaları hakkında Yalova Şubesi yönetim kurulu üyelerinden bilgiler aldı. Uzun, meslek etiğine, kurumsal geleneklere bağlı, geçmişin mirasına sahip çıkan bir anlayışı benimsediklerini ifade etti. Mesleki dayanışmayı temel alan adil, demokrat, dürüst, saydam ve kolektif bir yönetim tarzını uygulayacaklarını söyleyen Uzun, meslek onurunu, meslek ve meslektaş çıkarlarını savunacaklarını kaydetti.

Tersanelerdeki tüm emekçilerin iş güvenliği ve işçi sağlığı ile özlük hakları konusunda da çalışacaklarının altını çizen Uzun, bu yöndeki çabalar destekleyeceklerini anlattı. Yalova Şube Başkanı Emrah Yıldız da ziyaretinden dolayı Uzun ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.