Terma City, Türkiye’nin devlerini ağırlıyor

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’inde play-off heyecanı başlıyor.

Yalova Terma City’nin katkıları ile düzenlenecek play-off mücadeleleri 25-30 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Süper Lig’de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Gazişehir Gaziantep Yalova’da şampiyonluk için mücadele verecek. Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı Yalova Terma City’nin Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, şampiyonun belirleneceği play-off mücadelelerinin heyecanı yaşayacaklarını söyledi. Çiloğlu, Yalova’da oynanacak ve 5 gün sürecek Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Gazişehir Gaziantep takımlarının yanı sıra federasyon yetkilileri, hakemleri, ağırlamaktan dolayı son derece onurlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Engelli sporcularımıza kapılarımız sonuna kadar açık. Onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırıyoruz. Terma City, olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Avrupa’nın en önemli organizasyonunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize. Basketbolun kalbi Yalova’da atıyor. Tüm takımlara bu mücadelede başarılar diliyorum. Şampiyon Yalova’ da belli olacak.”