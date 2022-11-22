Terma City otizmli çocuklar ve annelerini ağırladı

Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı Terma City, otizmli çocuklar ve tüm zamanlarını onlarla ayıran annelerini otellerinde ağırlayarak güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde İstanbul’dan otizmli çocuklar ve anneleri feribotla Yalova’ya geldi. Anne ve çocuklarının güzel bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla uygulamaya alınan “Bi Nefes” adlı proje çerçevesinde misafir edilen konuklar Yalova’nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesindeki Terma City’de ağırlandı.

Otelin imkanlarından yaralanan konuklar ilk olarak açık büfe kahvaltıya katıldıktan sonra termal havuz, hamam ve spayı kullanarak şifalı suların keyfini çıkardı.

Otizmli çocukların otellerde, toplu taşıma araçlarında, restoranlarda ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirten vakıf yetkileri, bu konuda farkındalık oluşturmalarına katkı sağlayan kurumlardan biri olan Terma City yetkililerine teşekkür etti. Vakıf tarafından Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas için hazırlanan teşekkür plaketini Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hügül teslim aldı.