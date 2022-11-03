Temizlik, ilan, reklam ve emlak vergisinde son gün 30 kasım

Yalova Belediyesi’nden yapılan açıklamada; temizlik, ilan, reklam ve emlak vergisinin 2. taksit ödemelerinin 30 Kasım 2022 Çarşamba günü sona ereceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu vergilerin ödemesini yapacak olan vatandaşlar, Yalova Belediyesi’nde ki veznelerden veya internet üzerinden 30 kasım çarşamba günü mesai bitimine kadar ödemelerini yapabileceği bildirildi. Açıklamada, “Mükellef oldukları vergilerin ödemesini yapacak olan Yalovalı vatandaşlar da Karizma İş Merkezi’nde yer alan veznelerden, anlaşmalı bankalardan, ödeme noktalarından ya da www.yalova.bel.tr adresi üzerinden ödemelerini gerçekleştirebilirler” denildi