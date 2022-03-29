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Tek tek evleri ziyaret ettiler
Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Altınova ilçesinde tek evleri ziyaret etti.
YALOVA 29.03.2022, 16:27
Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Altınova ilçesinde tek evleri ziyaret etti.
Aile Sosyal Destek Programı personelleri tarafından Altınova İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ufuk Kocatepe ve Soğuksu Köy Muhtarı Yaşar Yedikanat ile yapılan görüşme sonrasında köyde hane ziyaretleri gerçekleştirildi. Ailelere çalışmalar hakkında bilgi verilerek gerekli yönlendirmeler sağlandı.