Tarihî duvar örtüleri sergilendi

Yalova’nın Altınova ilçesinde, Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu, uluslararası Craft İstanbul El sanatları Fuarı’nda Yalova’yı temsil etti. Fuarda, geleneksek duvar örtüleri sergilenirken, bunların hikâyeleri anlatıldı.

Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu, İstanbul’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Atis Fuarcılık tarafından düzenlenen Craft İstanbul El sanatları Fuarı’nda Yalova’yı temsil etti. Sözlü Tarih Çalışma Grubu Başkanı Zeki Gürsu fuarla ilgili yaptığı açıklamada, “El Sanatları Fuarında, geleneklerimizi korumak ve yaşatmak maksadıyla açtığımız standı birçok kuruluş ve akademisyen ziyaret etti. Birlikte projeler gerçekleştirme üzerinde söz birlikleri aldık. Ayrıca 24 Ekimde yapılacak olan Kivi Festivali’ne de davetlerimizi yaptık. Emekleri olanlara ve serginin hazırlanması ve stantta görev alan grup üyelerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Geleneksek duvar örtüleriyle ilgili bilgiler veren Zeki Gürsu, “İlk çağlardan beri insanlar, duygularını, düşüncelerini ifade etmek, yaşadıkları dünyayı anlamak ve ona bir anlam katabilmek için birçok eser imza attılar. Bu sergimizin konusu olan duvar örtüleri de tıpkı diğer çeyiz malzemelerinde olduğu gibi hayattan, sevmek ve sevilmekten, evlilikten, çocuk sahibi olmaktan beklentilerini motifler ve renkler aracılığıyla dokumalara nakşederek, kendilerini ifade eden genç kızların işleyip sandıklarına koydukları örtülerden bir demet. Sergilediğimiz duvar örtüleri, 1935’te Romanya’dan -ama şu anda Bulgaristan sınırları içinde kalan topraklardan- göçerken yaşı henüz çok küçük olan ve gençlik dönemlerini Türkiye’de yaşamış, burada evlenmiş olan kadınların işledikleri örtülerdir. Büyüklerinden gördüklerini, onlardan miras kalanları, yaşadıkları dönemin malzemeleriyle yeniden üreterek onlar da bu kervana katılmışlar ve bizlere bu naif, zarif örnekleri bırakmışlar. Sergimizdeki 11 duvar örtüsü 50’li yılların başlarından 60’lı yılların sonlarına kadar işlenen örneklerden oluşuyor. Zaten daha sonraki yıllarda, duvar örtüleri şimdilerin tabiriyle ‘trend’ olmaktan çıkıyor, ev dekorasyonunda kullanılmaz oluyor ve sandıklara geri dönüyor” diye konuştu.