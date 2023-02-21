Takside 55 gram uyuşturucuyla yakalandı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde durdurulan ticari takside yolculuk yapan şahsın üzerinden 55 gram metanfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.E’nin ticari taksi ile İstanbul ilinden Çınarcık ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Koru beldesinde aracı durduran ekipler yaptıkları aramada satışa hazır 9 adet paket halinde toplam 55 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.