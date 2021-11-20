Şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı

Yalova’nın Altınova ilçesinde jandarmanın şüpheli görüp durduğu bir kişinin üzerinden tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar ele geçirdi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde yapılan kontrol esnasında şüpheli hareketleriyle dikkat çeken şahsı durdurup üst araması yaptı. Üzerinde tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Altınova ilçesi Kaytazdere beldesinde yapılan kontrol esnasında şüpheli hareketler sergileyen A.E. isimli şahsın, yapılan üst aramasında 9 adet sikke, 4 adet yüzük, 2 adet bileklik, 1 adet toka, 2 adet materyal ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına altına alınmıştır tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.