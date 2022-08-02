Studenicani ve Tuzi heyetleri, Altınova’ya hayran kaldı

Altınova Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Dr. Metin Oral, Makedonya Studenicani ve Karadağ Tuzi’den gelen kardeş belediye heyetlerini ilçede ağırladı.

Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması çerçevesinde Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Kültür Festivali, çerçevesinde Yalova Altınova’ya gelen Makedonya Studenicani Belediye Başkanı Azem Sadiki, Makedonya Konsey Başkanı Ferdi Shabani, Karadağ Tuzi Belediye Başkanı Haris Ramoviç ve beraberindeki heyet, Altınova Başta olmak üzere Yalova ve bölgeyi yakından tanıma imkânı buldular.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, gönül köprülerini her yıl daha da güçlendirdiklerini ifade ederek, "Bu ziyaretler birik, beraberlik ve kardeşliğimiz kadar bölgelerimizin gelişimi ve bilgi alışverişi bakımından da oldukça önemlidir” dedi.

Yöresel ürünlere hayran kaldılar

15. Kültür Buluşması çerçevesinde kurulan yöresel çadırları gezen yabancı konuklar, yörelerin birbirinden eşsiz lezzetlerini tadıp, kültürel değerleri hakkında bilgi aldılar. Vatandaşlar tarafından hazırlanan yiyecek ve içeceklerin tadına bakan misafirler, yöresel ürünlere hayran kaldılar. El sanatları eserlerini de yakından inceleyen misafirler, bu ürünler hakkında da bilgi aldılar.

Meyve bahçesine girdiler, tarihi mekânları gezdiler

Başkan Oral, Makedonya Studenicani ve Karadağ Tuzi Belediyelerinden gelen misafirleri ilçede gezdirerek, Altınova ve bölgesi hakkında bilgiler verdi.

Altınova’nın tarımı ve sanayii bir arada götürebilen nadir yerlerden birisi olduğunu ifade eden Başkan Oral, “Biz bunu en başından beri savunuyor ve çaba sarf ediyoruz” dedi.

Hersek Lagünü çevresini de gezen yabancı konuklar bu bölgenin ve Çobankale’nin tarihi ve stratejik önemi hakkında bilgilendirildiler. Engelsiz Kuş Gözlem Kulesinde kuşları izleyen, Tıbbi Aromatik Bahçesinde ise endemik bitkiler hakkında bilgi alan misafirler, hayranlıklarını gizleyemediler.