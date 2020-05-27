Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105331
ALTIN
369.659
DOLAR
6.7640
STERLİN
8.2957
EURO
7.4358

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

YALOVA ALTINOVA BELEDİYESİ VETERİNERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ, RAMAZAN BAYRAM TATİLİ VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ OLDUĞU 4 GÜN BOYUNCA SOKAK HAYVANLARI İÇİN YOĞUN MESAİ HARCADI. (MEHMET MERCAN /YALOVA-İHA)

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

YALOVA ALTINOVA BELEDİYESİ VETERİNERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ, RAMAZAN BAYRAM TATİLİ VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ OLDUĞU 4 GÜN BOYUNCA SOKAK HAYVANLARI İÇİN YOĞUN MESAİ HARCADI. (MEHMET MERCAN /YALOVA-İHA)

27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:22
6 Okunma
Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Yalova Altınova Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi, Ramazan Bayram tatili ve sokağa çıkma yasağının olduğu 4 gün boyunca sokak hayvanları için yoğun mesai harcadı.

Altınova Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi, ilçe merkezinde, Altınova Tersane Bölgesinde ve YAKAB Alanında sokak hayvanlarının refahı ve beslenmesi için çeşitli önlemler aldı.

Altınova Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşın evde kalmaları, lokanta ve benzeri işyerlerinin kapalı olmasından dolayı sokak hayvanlarının beslenmesi için yoğun mesai harcadı. Daha önce Tersane Bölgesine 3 beslenme noktası ve ilçe merkezinde 10 noktaya beslenme odağı yerleştiren Altınova Belediyesi, sokak hayvanlarını kuru mama ile besleyip, susuz kalmalarını önledi. Altınova Belediyesi ekipleri, mama bıraktıkları hayvanlarla bir süre vakit geçirip onlarla yakından ilgilendiler.

Altınova Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Sorumlusu Melih Soyçiçek, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Sokaktaki dostlarımız için ekiplerimiz görev başında. Belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Vatandaşlarımız evde kalsın, sokaktaki dostlarımız bizlere emanet" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızı GPS kayıtları ele verdi
Hırsızı GPS kayıtları ele verdi
Maskeli ve sosyal mesafeli anma töreni
Maskeli ve sosyal mesafeli anma töreni

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim