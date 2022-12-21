Silpagar, Çiftlik Mahallesi sakinleriyle buluştu

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, her mahallede düzenlediği toplantılarla Çiftlikköylülerle bir araya gelmeye devam ediyor.

500 Evler Mahallesi ile başlayan toplantıların ikincisi, ilçenin kamu kurumlarının merkezi durumundaki Çiftlik Mahallesi’nde Belediye Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi. AK Parti İlçe Başkanı Fettan Engin, Kadın Kolları Başkanı Dilek Aydın, Gençlik Kolları Başkanı Cemal Kerem Öztürk, AK Partili belediye meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kaplan ve birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda Çiftlikköylülerden gelen sorular, talepler ve önerileri dikkatle dinleyen Başkan Silpagar, merak edilenleri tek tek yanıtladı.

“Çiftlikköy, fakülteler ve teknoparkla değerini artıracak”

Çiftlikköylülerin teveccühü ile göreve başladığı 2014’ten bu yana Çiftlikköy’ün hızlı bir şekilde geliştiğini ve büyük değişimlerin yaşandığını ifade eden Başkan Silpagar, “Kanunların bize tanıdığı yetkiler dahilinde elimizden gelenin maksimumunu yapma gayreti içindeyiz. Bizi bazı hizmetler için hemşerilerimiz zorluyor, talep ediyor, bunları da yapın diyor, biz de yapıyoruz; Ama bazı şeyleri yapmaya da kent zorluyor. Hızlı bir gelişim süreci var. Bakın İMES OSB ile Yalova Üniversitesi arasında imzalanan protokolle ilçemize üniversite geliyor. Organize sanayi bölgesinin içinde fakülteler ve teknopark olacak” diye konuştu.

“Yenii ana arterler açacağız”

Kentin ihtiyaçlarından birisinin de ulaşımı rahatlatmak ve yeni arterler açmak zorunluluğu olduğunu dile getiren Başkan Silpagar, “Siteler Mahallemiz için tüm süreçleri tamamlanan, ihale sürecini bekleyen köprülü kavşak projemiz var. Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde Millet Bahçesi ile bağlantıları sağlayacak köprüler, dere kenarında yürüyüş alanları, peyzaj düzenlemeleri projemiz hayata geçecek. Ana arter olarak tek bir cadde yeterli olmuyor, Atatürk Caddesi gibi iki ana arter daha hayata geçireceğiz. Stadyum ve spor salonu yapım çalışmaları kaldığımız yerden devam edecek. Bakanlığımızın da desteğiyle ihaleler yenilenecek ve çalışmalar yeniden başlayıp inşallah en kısa zamanda tamamlanacak. Mahallemizde mesire alanı projemiz vardı, projesi tamamlandı, onay bekliyor, onu da Allah’ın izniyle inşallah yapacağız” diye konuştu.

“20 yeni ekomat devreye girecek”

Gelen sorulara yanıt veren Başkan Silpagar, geri dönüştürülebilir atıkların değerlendirildiği ekomat projesinde pilot ilçe olan Çiftlikköy’de 20 yeni ekomatın daha hizmete gireceğini ifade ederek, ayrıca devreye alınacak 3 yeni su deposu ile de ilçenin 50 yıl su sorunu yaşamayacağını söyledi. Yol ve kaldırım yapım ve tadilat çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Silpagar, “Asfalt, stabilize ya da parke kaplamaya karar verirken şuna bakıyoruz, o bölgede yapılaşma Yüzde 80’nin üzerinde ise, asfalt yapıyoruz. Değilse stabilize veya parke yapıyoruz” diye bilgi verdi.

“Boş konuşanlar ‘Çiftlikköy için ne yapabilirim’ diye düşünmeli”

Çiftlikköy ile yeni hastane arasında minibüs seferlerinin yapılmasıyla ilgili olarak görüşmeler yaptıklarını ancak konunun İl Trafik Komisyonu’nun kararına bağlı olduğunu ifade eden Silpagar, bu konunun çözümü için Çiftlikköylülerin de kamuoyu oluşturmasının faydasının görüleceğini dile getirdi. Silpagar, “Her türlü eleştiriye açığız ama sadece eleştirmek için oturduğu yerde boş boş konuşanlara da tavsiyem, Çiftlikköy için bir taş nasıl koyabilirim düşüncesi içinde olmalarıdır. Bunlar dedikoduyu da geçti, iftira peşindeler ama bilin ki ben sizleri üzmem. Bizim kimseye bir düşmanlığımız yok, dostluğumuz var. Hizmet etmek için çabalıyoruz” diye konuştu.